A formação de atletas é um pilar estrutural do Mirassol e nos últimos anos trouxe resultados com o valor destinado ao clube da venda de Luiz Araújo do São Paulo para o Lille, da França, sendo alocado para a construção do moderno Centro de Treinamento com estrutura para a equipe principal e a base. Em 2023, o Leão também vem dando experiência a diversos garotos da base na disputa da Copa Paulista, em paralelo a Série B.