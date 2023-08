O time espanhol alega que Kenedy foi aprovado nos exames médicos na Espanha, após as férias, treina regulamente e disputou amistoso de pré-temporada contra o Léganes. Insatisfeito com a postura do time grego, o Real Valladolid afirma que vai prestar queixa oficial contra o Olympiacos.



