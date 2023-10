O Bayern de Munique anunciou, nesta terça-feira (17), que fará uma reunião com o lateral-direito Noussair Mazraoui para tratar das postagens do atleta em suas redes sociais, onde manifestou apoio à Palestina, no conflito armado contra Israel. A situação tem gerado polêmica na Alemanha e um deputado chegou a pedir, publicamente, a expulsão do jogador marroquino do clube e do país.