'Mini Kroos' encanta Europa e acirra disputa: 'É raro ver tanto talento'

O volante Kennet Eichhorn, apelidado de "Mini Kroos", tem chamado a atenção de gigantes europeus. Com apenas 16 anos, o jogador do Hertha Berlin, da segunda divisão da Bundesliga, já atrai olhares de clubes como Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester United, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, prometendo uma forte disputa por sua contratação nos próximos meses.

continua após a publicidade

A joia alemã, comparada ao craque Toni Kroos, se destaca por sua altura (1,86m), bom controle de bola, agilidade em desarmes e habilidade nos passes curtos e longos. O treinador do Hertha Berlin, Stefan Leitl, rasgou elogios ao atleta na pré-temporada:

— Ninguém diria que tem apenas 16 anos. Está evoluindo bem, tanto fisicamente como na compreensão de jogo. O que este rapaz pode fazer é assombroso. É um talento enorme para o Hertha — afirmou o técnico.

continua após a publicidade

Além do comandante, companheiros de equipe de Kennet também exaltaram o jovem, ressaltando a dificuldade de se encontrar um jovem desse nível:

— Um prodígio incrível. Se continuar assim, terá todas as portas abertas. Raramente se vê tanto talento nesta idade. Tem uma carreira brilhante pela frente — disse Fabian Reese, complementando o também atacante Marten Winkler, que afirmou ser "raro ver tanto talento".

continua após a publicidade

Apesar dos rumores, Kennet Eichhorn não parece pensar nisso no momento, garantindo estar focado nos objetivos do clube e pessoais:

— Estou no Hertha desde os sub-9 e sempre fui feliz aqui. Para mim, é essencial que meu desenvolvimento seja contínuo, em todos os sentidos. É por isso que considero este o melhor lugar para mim — respondeu o volante.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kennet Eichhorn, o "mini Kroos" em ação pelo Hertha Berlin (Foto: Reprodução Instagram/@kenny.ehn)

💲 Valores de Kennet Eichhorn, o "mini Kroos"

O atleta do Hertha Berlin tem, atualmente, uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros (mais de 60 milhões de reais, na cotação atual). No entanto, o valor é atrelado a uma eventual promoção na liga: se o Hertha subir de divisão, o valor também aumenta.

Com 10 jogos nesta temporada, Eichhorn foi elogiado por Felix Kroos, ex-futebolista e irmão de Toni Kroos, que também comentou sobre possíveis valores do jovem no futuro:

— O estilo de jogo de Eichhorn me parece extraordinário. Ele exala calma. Está adquirindo experiência importantíssima e tem permissão para cometer erros. Se tudo correr bem e Eichhorn permanecer na equipe por mais dois ou três anos, os seis milhões de euros que ele vale atualmente podem chegar a 60 milhões. Isso seria ainda melhor para as finanças do clube. Além disso, considerando as quantias de dinheiro que circulam hoje em dia, seis milhões me parecem um valor bastante baixo — complementou.