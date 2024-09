Militão aumenta lista de baixas, e Real Madrid chega a sete desfalques em um mês

Carlo Ancelotti é o técnico do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 13:19 • Madri (ESP)

Éder Militão foi desconvocado da Seleção Brasileira, após ser diagnosticado com uma pequena lesão muscular na coxa direita. O zagueiro aumentou a lista de baixas do Real Madrid, e se tornou o sétimo desfalque para o técnico Carlo Ancelotti em menos de um mês.

O brasileiro junta a Tchouaméni e Mendy, cortados após se apresentarem pela seleção francesa nesta semana. Além dos lesionados no período da Data Fifa, Bellingham, Camavinga e Ceballos já ocupavam a fila do departamento médico merengue com lesões sofridas nas últimas semanas.

Completando a lista, Alaba segue em recuperação de cirurgia da ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo desde dezembro do ano passado.

O “Marca” aponta que a lesão de Militão causou “incômodo monumental” no Real Madrid por ser mais uma que acontece com um de seus jogadores durante a Data Fifa. O técnico Carlo Ancelotti não terá nenhum dos sete desfalques de volta para o próximo compromisso do clube espanhol, pela quinta rodada da LaLiga, diante da Real Sociedad, no dia 14 de setembro.

