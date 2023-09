MAIS LÍDER DO QUE NUNCA

O Manchester City chega a este jogo em uma forma espetacular, mantendo um desempenho perfeito até agora na temporada. Com um ataque avassalador e a defesa mais sólida da liga, os Citizens estão na liderança com folga, demonstrando seu domínio e força dentro de campo. Eles são, sem dúvida, os favoritos neste embate e buscam manter seu ritmo impecável para conquistar mais três pontos e consolidar sua posição no topo da tabela.