Nesta quarta-feira (10), às 17h (horário de Brasília), o Milan recebe a Atalanta no San Siro, em Milão (ITA), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Itália. O time de Stefano Pioli passou com facilidade pelo Cagliari na fase anterior, goleando por 4 a 1; já os comandados do experiente Gian Piero Gasperini bateram o Sassuolo. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.