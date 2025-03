Um verdadeiro "climão" foi criado durante uma entrevista ao vivo no programa "SuperSport", da TV croata MaxSport 1, no último domingo. Gennaro Gattuso, técnico do Hajduk Split e ídolo do Milan, recusou-se a cumprimentar o ex-meia do Sevilla Josko Jelicic, comentarista da atração, após derrota da equipe.

Com uma mistura de inglês, italiano e espanhol, o comandante não apertou a mão de Jelicic, dizendo que o ex-jogador "fala demais". O confronto valia a liderança da liga, e o time perdeu por 3 a 0.

- Você também jogou futebol, então você entende a situação (do time). E você sempre fala coisas muito ruins. Eu não tenho respeito por você - disparou Gattuso.

O comentarista não se intimidou com as falas agressivas do ídolo do Milan e rebateu, afirmando que a equipe "joga muito mal". As palavras foram suficiente para enfurecer Gattuso que, ao vivo, apontou o dedo de maneira incisiva na direção de Jelicic e falou cara-a-cara com o ex-meia do Sevilla.

Em meio à discussão, a apresentadora do programa tentou iniciar o programa para conter os ânimos. No entanto, foi interrompida novamente por Gattuso, que ficou enfurecido com as falas de Jelicic e voltou a atacá-lo.

Veja a discussão entre Gattuso, ex-Milan, e Jelicic, ex-meia do Sevilla:

Gattuso: - Você tem que ter respeito pelas pessoas!

Jelicic: - Não fale com a mão!

Gattuso: - Esse é meu estilo. Você tem que mostrar respeito pelas pessoas. Você fala tudo quando está no estúdio. Fale aqui agora, cara-a-cara. Não quero falar com você. Essa é a penúltima vez que venho… Se você [Jelicic] estiver aqui, não falo mais com a televisão, porque você é uma pessoa ruim

Jelicic: - Você é estrangeiro e tem que respeitar todas as pessoas aqui.

Gattuso: - Você ganhou o que na vida? Quando você fala, parece que ganhou tudo no mundo! Você não tem respeito pelas pessoas. Não quero falar com você, OK?