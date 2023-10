Neste sábado, eles se encontraram na semifinal do Masters 1000 de Xangai, na China. E o polonês levou a melhor sem grandes sustos. Com 14 aces e 85% de aproveitamento dos pontos com o primeiro serviço, Hurkacz trouxe à quadra uma de suas principais qualidades com o consistente saque. Ele não salvou e nem precisou enfrentar nenhum break point em pouco mais de uma hora e 16 minutos de jogo, que terminou 6/3, 6/4.