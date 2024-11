México x Honduras: onde assistir ao vivo, estatísticas e palpites

Nesta terça-feira (19), México e Honduras se enfrentam pelo segundo jogo das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf. No primeiro confronto, a seleção hondurenha venceu pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 23h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal do Youtube da Concacaf.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luis Palma foi o grande destaque do primeiro jogo do confronto, marcando os dois gols da partida; confira as estatísticas de México e Honduras (Foto: Orlando SIERRA / AFP)

Estatísticas de México e Honduras

O México chega para o jogo de hoje após ter perdido o primeiro confronto das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, para a seleção de Honduras, pelo placar de 2 a 0. A equipe mexicana não disputou a fase de grupos da competição, se classificando diretamente para a fase mata-mata. Nos últimos cinco jogos da equipe, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já Honduras chega para esta partida com a missão de segurar o ímpeto de seu rival para se classificar para as semifinais do campeonato. A equipe hondurenha passou em segundo lugar do grupo B, com sete pontos somados em quatro jogos, ficando atrás somente da Jamaica. Em seus últimos cinco confrontos, a seleção possui três vitórias, um empate e uma derrota.

continua após a publicidade

Palpites para o jogo

O confronto entre México e Honduras pode prometer grandes emoções. A equipe mexicana terá obrigatoriamente que se expor para buscar o resultado adverso do jogo de ida, enquanto os hondurenhos terão que segurar a vantagem de dois gols. O México é favorito pela vitória, mas terá que se superar para buscar a classificação. Em seus últimos cinco jogos em casa, os mexicanos possuem três vitórias e dois empates, enquanto Honduras tem duas vitórias, duas derrotas e um empate; confira as estatísticas do jogo de México e Honduras em tempo real.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de México e Honduras

⚽Escalações prováveis de México e Honduras

México

João Pedro; Igor Felisberto, Kauê Alves, Lucas Loss e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Felipe Oliveira e Cauã Lucca; Matheus Alves, Ryan Francisco e Paulo Sérgio - Técnico: Allan Barcellos.

continua após a publicidade

Honduras

João Scapin; Dantas, Gabriel Correia, Vanderlei e Bruninho; Miguel Contiero, Romário Pelin e Antony; Hector Xoxo, Pedro Balotelli e Adriano Bispo - Técnico: Rafael Stucchi.