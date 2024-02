Lívia Moura, irmã do ex-lateral-direito Léo Moura, presa na terça-feira (13) acusada de vender ingressos falsos para os desfiles das escolas de samba do Rio na Marquês de Sapucaí, tem uma ficha criminal extensa. Entre as vítimas dos golpes que ela costumava aplicar está o meia Renato Augusto, atualmente no Fluminense.