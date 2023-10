Com a decepção na Copa do Mundo do Catar, em 2022, em que foi eliminada para o Marrocos nas oitavas de final, a Espanha entrou em um processo de reformulação, com novas aparições, como Fran García, do Real Madrid, Oihan Sancet, do Athletic Bilbao, e Bryan Zaragoza, do Granada. De la Fuente afirmou que a estreia do trio foi dentro do esperado.