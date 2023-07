Fazendo a sua estreia pelo Inter Miami-EUA na noite desta sexta-feira (21), Messi mostrou por que é o melhor jogador do mundo. O craque argentino entrou no segundo tempo e garantiu a vitória diante do Cruz Azul-MEX por 2 a 1, pela primeira rodada da Leagues Cup, com um golaço de falta já nos acréscimos da partida.