Apesar de todos os olhos voltados para Lionel Messi, o argentino iniciou a partida no banco. A reserva do camisa 10, no entanto, já era prevista no planejamento da equipe de Gerardo Martino, visto que o atleta esteve fora por algumas semanas. David Beckham, proprietário do Inter Miami, já havia antecipado a necessidade de preservá-lo.