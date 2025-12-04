menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

La Liga denuncia ofensas a Vini Jr e ameaças de morte contra jogador do Real Madrid

Asencio foi alvo da torcida do Athletic Bilbao

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/12/2025
15:57
FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID
imagem cameraJogadores do Real Madrid discutindo com jogadores do Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
  • Matéria
A La Liga formalizou uma denúncia ao Comitê de Competição da RFEF e à Comissão Antiviolência após registrar ofensas contra Vini Jr e Asencio no confronto entre Athletic Bilbao e Real Madrid, realizado no San Mamés. Segundo o reporte, parte da torcida local direcionou insultos aos jogadores merengues durante a partida, com episódios que envolveram ataques repetidos a Vini e até ameaças de morte a Asensio.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O documento integra o relatório semanal enviado pela entidade com registros de cânticos ofensivos, intolerantes ou que incitam violência nas arquibancadas. De acordo com o documento, Vini Jr respondeu aos insultos após sucessivas provocações, fato posteriormente relatado também por Courtois. O relatório detalha que os ataques partiram de um setor específico da arquibancada, repetidos em diferentes momentos do jogo.

Vini Jr disputando contra o Unai Simón em Real Madrid x Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)
Vini Jr disputando contra o Unai Simón em Real Madrid x Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Ofensas registradas pela LaLiga

A La Liga descreve da seguinte forma os ataques registrados no San Mamés:

"O grosso das denúncias se concentra no Athletic x Madrid, disputado ontem em San Mamés. Asensio e Vinicius, que terminou se defendendo diante da insistência, como denunciado por Courtois, foram o foco dos insultos por parte de uma parcela da torcida."

"Aos 19 minutos, um grupo de torcedores situados entre os setores 105 e 110 da Tribuna Norte Baixa, na nova Grada Popular de Animação e logo abaixo das faixas 'Íñigo Cabacas' e 'Herri Harmaila', entoou de forma coral e coordenada, por cerca de 10 segundos, o cântico: 'Tonto, tonto', dirigido ao jogador visitante Vini Jr."

"Aos 57 minutos, torcedores posicionados nos mesmos setores voltaram a entoar, de forma coral e coordenada por aproximadamente 10 segundos, o cântico: 'Vinicius subnormal, Vinicius subnormal!', novamente direcionado ao jogador visitante."

"Aos 76 minutos, os mesmos setores repetiram o cântico 'Tonto, tonto', também por cerca de 10 segundos, novamente contra Vini Jr."

"Aos 55 minutos, um grupo localizado nos setores 105 a 110 da Tribuna Norte Baixa entoou, por aproximadamente oito segundos, o cântico: 'Asensio morra, lololo, Asensio estuprador!', dirigido ao jogador visitante."

La Liga estende denúncia a outro jogo

A denúncia ainda indica ocorrências adicionais registradas na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid. Segundo a entidade, houve insultos contra o time colchonero em duas ocasiões por parte de torcedores locais. Já os visitantes também foram citados por entoarem cânticos ofensivos direcionados ao Barcelona em três momentos distintos durante o primeiro tempo.

A La Liga utiliza o canal LALIGAVS para receber relatos e solicitações de torcedores presentes nos estádios, mecanismo que auxilia na identificação de episódios de violência e discursos intolerantes. A entidade afirma que, há anos, solicita maior autonomia e ferramentas para atuar diretamente no combate a casos dessa natureza, reafirmando seu posicionamento de monitoramento constante das arquibancadas e comunicação recorrente com autoridades competentes.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

