La Liga denuncia ofensas a Vini Jr e ameaças de morte contra jogador do Real Madrid
Asencio foi alvo da torcida do Athletic Bilbao
A La Liga formalizou uma denúncia ao Comitê de Competição da RFEF e à Comissão Antiviolência após registrar ofensas contra Vini Jr e Asencio no confronto entre Athletic Bilbao e Real Madrid, realizado no San Mamés. Segundo o reporte, parte da torcida local direcionou insultos aos jogadores merengues durante a partida, com episódios que envolveram ataques repetidos a Vini e até ameaças de morte a Asensio.
O documento integra o relatório semanal enviado pela entidade com registros de cânticos ofensivos, intolerantes ou que incitam violência nas arquibancadas. De acordo com o documento, Vini Jr respondeu aos insultos após sucessivas provocações, fato posteriormente relatado também por Courtois. O relatório detalha que os ataques partiram de um setor específico da arquibancada, repetidos em diferentes momentos do jogo.
Ofensas registradas pela LaLiga
A La Liga descreve da seguinte forma os ataques registrados no San Mamés:
"O grosso das denúncias se concentra no Athletic x Madrid, disputado ontem em San Mamés. Asensio e Vinicius, que terminou se defendendo diante da insistência, como denunciado por Courtois, foram o foco dos insultos por parte de uma parcela da torcida."
"Aos 19 minutos, um grupo de torcedores situados entre os setores 105 e 110 da Tribuna Norte Baixa, na nova Grada Popular de Animação e logo abaixo das faixas 'Íñigo Cabacas' e 'Herri Harmaila', entoou de forma coral e coordenada, por cerca de 10 segundos, o cântico: 'Tonto, tonto', dirigido ao jogador visitante Vini Jr."
"Aos 57 minutos, torcedores posicionados nos mesmos setores voltaram a entoar, de forma coral e coordenada por aproximadamente 10 segundos, o cântico: 'Vinicius subnormal, Vinicius subnormal!', novamente direcionado ao jogador visitante."
"Aos 76 minutos, os mesmos setores repetiram o cântico 'Tonto, tonto', também por cerca de 10 segundos, novamente contra Vini Jr."
"Aos 55 minutos, um grupo localizado nos setores 105 a 110 da Tribuna Norte Baixa entoou, por aproximadamente oito segundos, o cântico: 'Asensio morra, lololo, Asensio estuprador!', dirigido ao jogador visitante."
La Liga estende denúncia a outro jogo
A denúncia ainda indica ocorrências adicionais registradas na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid. Segundo a entidade, houve insultos contra o time colchonero em duas ocasiões por parte de torcedores locais. Já os visitantes também foram citados por entoarem cânticos ofensivos direcionados ao Barcelona em três momentos distintos durante o primeiro tempo.
A La Liga utiliza o canal LALIGAVS para receber relatos e solicitações de torcedores presentes nos estádios, mecanismo que auxilia na identificação de episódios de violência e discursos intolerantes. A entidade afirma que, há anos, solicita maior autonomia e ferramentas para atuar diretamente no combate a casos dessa natureza, reafirmando seu posicionamento de monitoramento constante das arquibancadas e comunicação recorrente com autoridades competentes.
