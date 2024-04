Messi e Suárez se envolvem em briga após derrota do Inter Miami

Suárez reclama com árbitro da partida (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 10:20 • Miami (EUA)

Lionel Messi e Luis Suárez, principais referências do Inter Miami, se envolveram em uma briga na quarta-feira (3). Após a derrota da equipe por 2 a 1 para o Monterrey, pela ida das quartas de final da Concachampions, os craques entraram em colisão com a arbitragem do confronto.

A reclamação aconteceu nos vestiários do Lockhart Stadium. A dupla, bem como Jordi Alba e o técnico Tata Martino, decidiu confrontar o árbitro Walter López pela expulsão de David Ruiz, enquanto os Herons venciam - e viriam a sofrer a virada posteriormente. Messi, inclusive, não pôde atuar devido a estar lidando com uma lesão na coxa, mas esteve nas arquibancadas apoiando seu time.

Durante a confusão, o técnico do Monterrey, Tano Ortiz, e seu auxiliar técnico, Nico Sánchez, confrontaram o quarteto dos norte-americanos. Os mexicanos solicitaram a Walter que incluísse o incidente na súmula, o que poderia gerar punições ao Inter e a jogadores. Dias atrás, Tano chegou a incitar que haveria favorecimentos do corpo de arbitragem ao time estadunidense, apenas pelo fato de contarem com Messi em seu elenco.

- Tudo que rodeia Messi pode levar a decisões esportivas e extraesportivas. Não sei se vão nos prejudicar, mas isso não passa por nós. Esportivamente, vamos ganhar. Depois, não posso manejar outras coisas - afirmou o comandante.

Messi reage a lance em jogo do Inter Miami (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Mesmo com a confusão, o jogo da volta acontecerá na próxima quarta-feira (10), às 23h30 (horário de Brasília). O Monterrey receberá o compromisso em seus domínios, no Estádio BBVA Bancomer (MEX), com vantagem do empate para alcançar as semifinais.