Os primeiros 15 minutos ditaram o ritmo do confronto: os gols de Mitrovic e Al Hamdam colocaram o Al-Hilal na frente logo no início do jogo. Atrás no placar, o Inter Miami precisou se soltar no jogo e aos 33, Luisito Suárez balançou as redes pela primeira vez com a camisa do time da Flórida. O gol precisou da validação do árbitro de vídeo para ser confirmado.