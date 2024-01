🏆 TÍTULOS DE ROMÁRIO:



⚫⚪ Vasco: Copa Mercosul de 2000; Brasileirão de 2000; Campeonato Carioca 1987 e 1988; Taça Guanabara 1986, 1987 e 2000; Taça Rio 1988 e 2001; Troféu Ramón de Carranza 1987 e 1988; Taça Juiz de Fora 1986 e 1987; Taça Jerônimo Bastos 1988; Copa TAP 1987; e Copa Ouro 1987

⚪🔴 PSV Eindhoven: Campeonato Holandês 1988-89, 1990-91 e 1991-92; Copa da Holanda 1988-89 e 1989-90; e Supercopa da Holanda 1992

🔵🔴 Barcelona: La Liga 1993-94 e Supercopa da Espanha 1994

🔴⚫ Flamengo: Copa Mercosul de 1999; Copa dos Campeões Mundiais de 1997; Campeonato Carioca de 1996 e 1999; Taça Guanabara 1995, 1996 e 1999; e Taça Rio de 1996

⚫⚪ Al-Sadd: Campeonato Qatariano 2003-04; Copa da Coroa do Príncipe do Qatar 2003; e Copa do Emir do Qatar 2002-03

🔴🔴 América-RJ: Série B do Campeonato Carioca de 2009

🟡🟢 Seleção Brasileira: Copa do Mundo de 1994; Copa das Confederações de 1997; Copa América de 1989 e 1997