No último domingo (28), Lautaro foi decisivo na vitória da Internazionale contra a Fiorentina, por 1 a 0 fora de casa. O gol, crucial para os nerazzuri retomarem a liderança no Calcio, foi mais um exemplo do poder de decisão do camisa 10: dos 53 pontos conquistados pela Inter, 17 tiveram influência direta do atacante. E por falar em decisão, é impossível não lembrar de Riade, onde Martínez fez o gol do título milanês na Supercopa da Itália aos 46 do segundo tempo, contra o Napoli.