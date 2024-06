Dorival ou Messi? Calleri, do São Paulo, revela para quem vai torcer na Copa América

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Fábio Lázaro • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Não é porque a Seleção Brasileira está sendo comandada por Dorival Júnior, que o atacante Calleri vai deixar de torcer pela Argentina. Mas a sua relação com o ex-treinador do São Paulo fez com que ele balançasse na hora de tomar a decisão.

O centroavante são-paulino trabalhou somente uma temporada com Dorival, mas foi o suficiente para a dupla conquistar a inédita Copa do Brasil para o Tricolor, com o camisa 9, inclusive, sendo decisivo e marcando no jogo de ida da final, no estádio do Maracanã, contra o Flamengo.

Ainda assim, o patriotismo de Calleri e a admiração do jogador por Lionel Messi falam mais alto na hora de escolher a torcida na competição que acontece nos Estados Unidos, entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

– Tomara (que a Argentina ganhe). Eu também tenho um carinho pelo Dorival. Meu coração vai estar dividido. Mas que ganhe o melhor, e espero que Messi, outra vez, seja o melhor – disse o centroavante após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no Morumbis, pelo Brasileirão.

A Argentina é a atual campeã do torneio continental. Em 2021, os “hermanos”, venceram o Brasil na final por 1 a 0 em pleno Maracanã. No ano seguinte, foi a vez de conquistar a terceira Copa do Mundo, na competição disputada no Qatar.

Calleri nunca teve oportunidade de representar o seu país na seleção principal, mas esteve nos Jogos Olímpicos de 2016, disputados no Rio de Janeiro, onde foi titular e marcou um gol na campanha vexatória da Argentina, que venceu apenas um jogo e foi eliminada na primeira fase. Na ocasião, o Brasil foi campeão e garantiu a, então, inédita medalha de ouro no esporte.

Calleri marcou o segundo gol na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)