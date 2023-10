A cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2023 foi realizada nesta segunda-feira (30), no Teatro Châtelet, em Paris, e teve Lionel Messi como o principal vencedor da noite, ao conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo. Durante o discurso, o argentino dedicou o troféu a Diego Maradona, aniversariante do dia.