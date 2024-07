Messi dá declaração sobre aposentadoria de Di María: ‘Está mais sensível do que nunca’

Camisa 10 da Argentina falou do companheiro de seleção (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 09:45 • Rio de Janeiro

Di María se aproxima de se aposentar da Seleção Argentina. No entanto, Lionel Messi revelou bastidores dos últimos dias do colega com a camisa Azul-celeste após o fim da Copa América. A despedida do craque será na decisão do torneio, contra a Colômbia, no próximo domingo (14).

- Tentamos aproveitar muito mais os pequenos momentos que antes não dávamos tanta importância. Hoje valorizamos muito mais tudo, por isso ele (Di María) está mais sensível do que nunca e se emociona com tudo o que está vivendo. Procuramos acompanhá-lo nestes últimos momentos na seleção. - disse Messi.

Aos 36 anos, Di María já tem adeus anunciado, mas outros veteranos e campeões do mundo, como Otamendi e Lionel Messi, ainda seguirão servindo a Argentina.

- Estou tentando aproveitar muito mais as coisas, viver cada momento ao máximo e não acelerar os tempos. Apenas viver o momento e quando ele chegar vamos nos concentrar em como será o jogo. - afirmou o camisa 10, antes da grande final contra os colombianos.

A bola rola para a grande decisão da Copa América 2024 no domingo (14), às 21h (de Brasilia), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Argentina e Colômbia fazem final inédita da competição, sob comando da arbitragem brasileira.