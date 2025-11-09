Messi dá assistência e se torna o maior garçom da história do futebol
Jogador está a seis de chegar aos 900 gols na carreira
Lionel Messi segue reescrevendo os recordes do futebol mundial. O argentino alcançou neste sábado (8) a marca de 400 assistências em jogos oficiais, tornando-se o maior garçom da história. E o feito veio em uma de suas atuações mais completas pelo Inter Miami: com dois gols e um passe decisivo, o camisa 10 comandou a goleada por 4 a 0 sobre o Nashville, no Lockhart Stadium, na Flórida, resultado que classificou a equipe às semifinais da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS).
Com os dois gols da noite, Messi chegou a 894 na carreira, ficando a apenas seis de atingir a marca dos 900 — outro número que se aproxima rapidamente no currículo de um dos maiores jogadores de todos os tempos. O Inter Miami agora enfrentará o Cincinnati na próxima fase, ainda sem data confirmada.
O craque abriu o placar logo aos dez minutos, após receber passe de Tadeo Allende na intermediária. Conduzindo até a entrada da área, Messi finalizou cruzado, sem chances para o goleiro adversário. Antes do intervalo, aos 39, ele apareceu novamente: Silvetti recebeu lançamento em profundidade e rolou para o camisa 10, que empurrou para o gol vazio, ampliando a vantagem.
No segundo tempo, o time comandado por Javier Mascherano manteve o domínio e transformou a vitória em goleada. Aos 28 minutos, Jordi Alba fez boa jogada pela esquerda e encontrou Tadeo Allende livre na área para fazer o terceiro. Três minutos depois, Messi voltou a brilhar, servindo Tadeo com um passe em profundidade preciso para marcar o quarto e fechar o placar.
Com o recorde de assistências e mais dois gols na conta, Messi reforça sua longevidade e influência em campo. Aos 38 anos, o craque segue combinando genialidade, liderança e eficiência — e continua a escrever, com números impressionantes, um capítulo sem fim na história do futebol mundial.
