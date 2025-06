Memphis iguala recorde histórico de Van Persie em goleada da Holanda

Na goleada da Holanda sobre Malta, Memphis marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção. O atacante do Corinthians igualou a marca de Robin van Persie e chegou aos 50 gols com a equipe nacional.

Em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Memphis abriu o placar aos oito minutos convertendo uma cobrança de pênalti. Na sequência, o centroavante ampliou o marcador aproveitando um cruzamento do lado direito e finalizando de primeira aos 15 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o atleta ainda contribuiu com uma assistência para Xavi Simmons.

Em setembro, a Holanda volta a campo para encarar Polônia e Lituânia, em que Memphis terá a chance de se tornar artilheiro isolado de sua seleção e deixar a marca de Van Persie para trás. O atleta recuperou a confiança de Ronald Koeman e vive grande fase com a Laranja Mecânica.

Nos últimos três jogos com a Holanda, Memphis balançou as redes quatro vezes, o que representa o melhor momento do jogador desde 2021 na seleção. Com isso, o atleta busca ajudar sua equipe a buscar uma vaga na Copa do Mundo.

Como está a Holanda de Memphis nas Eliminatórias?

Em duas partidas, a Holanda conquistou duas vitórias e tem 100% de aproveitamento em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Ronald Koeman é vice-líder no Grupo G, onde está atrás da Finlândia por um ponto de diferença.

