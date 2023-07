Você vai completar dois anos no Yokohama. Como você define sua experiência no futebol do país?

Muito boa. Feliz por completar dois anos de clube. Apesar das diferenças do futebol daqui com o do Brasil e também da cultura, língua, eu me adaptei muito bem e sou feliz aqui, evolui como jogador e pessoa. Todo o pessoal do clube, os jogadores, me ajudaram muito desde o começo e isso facilitou, sou grato a eles. A torcida também me abraçou desde o começo.