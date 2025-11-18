menu hamburguer
McTominay marca golaço de bicicleta em duelo decisivo das Eliminatórias

Seleção escocesa vai se classificando ao Mundial com o gol

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
17:31
Scott McTominay marcou golaço de bicicleta no duelo entre Escócia e Dinamarca (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
Scott McTominay marcou golaço de bicicleta no duelo entre Escócia e Dinamarca (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
Escócia e Dinamarca se enfrentam, nesta quarta-feira (18), pela última rodada das Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026. Em duelo realizado no Hampden Park, em Glasgow (ESC), os donos da casa abriram o placar com golaço de bicicleta de Scott McTominay, que, por enquanto, garante os escoceses no Mundial.

A partida entre as seleções é decisiva, já que o vencedor do duelo irá de forma direta à Copa do Mundo no ano seguinte. Antes da bola rolar, a Dinamarca possuía a vantagem do empate, já que somava 11 pontos, contra 13 da Escócia, porém, logo aos três minutos, McTominay aproveitou cruzamento de Ben Doak e marcou de bicicleta para dar a liderança provisória aos escoceses no Grupo C.

Veja o gol de Scott McTominay

Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo

Até agora, Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Alemanha, Holanda e Noruega já gartiram lugar no Mundial. Outras seleções tradicionais, como Espanha, Bélgica e Suíça, estão perto de assegurar a vaga.

Enquanto isso, Itália, Suécia, Albânia, Tchéquia, Romênia, Irlanda, Ucrânia e Irlanda do Norte já têm presença confirmada na repescagem continental, marcada para março de 2026, que distribuirá quatro lugares para a Copa.

Scott McTominay marcou golaço de bicicleta no duelo entre Escócia e Dinamarca (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)
Todas as seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026

  1. Canadá (país-sede)
  2. Estados Unidos (país-sede)
  3. México (país-sede)
  4. Brasil (América do Sul)
  5. Equador (América do Sul)
  6. Uruguai (América do Sul)
  7. Colômbia (América do Sul)
  8. Paraguai (América do Sul)
  9. Argentina (América do Sul)
  10. Japão (Ásia)
  11. Irã (Ásia)
  12. Uzbequistão (Ásia)
  13. Coreia do Sul (Ásia)
  14. Jordânia (Ásia)
  15. Austrália (Ásia)
  16. Catar (Ásia)
  17. Arábia Saudita (Ásia)
  18. Nova Zelândia (Oceania)
  19. Marrocos (África)
  20. Tunísia (África)
  21. Egito (África)
  22. Argélia (África)
  23. Gana (África)
  24. Cabo Verde (África)
  25. África do Sul (África)
  26. Costa do Marfim (África)
  27. Senegal (África)
  28. Inglaterra (Europa)
  29. França (Europa)
  30. Croácia (Europa)
  31. Portugal (Europa)
  32. Noruega (Europa)
  33. Alemanha (Europa)
  34. Holanda (Europa)

