McTominay marca golaço de bicicleta em duelo decisivo das Eliminatórias
Seleção escocesa vai se classificando ao Mundial com o gol
- Matéria
- Mais Notícias
Escócia e Dinamarca se enfrentam, nesta quarta-feira (18), pela última rodada das Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2026. Em duelo realizado no Hampden Park, em Glasgow (ESC), os donos da casa abriram o placar com golaço de bicicleta de Scott McTominay, que, por enquanto, garante os escoceses no Mundial.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Adversário do Brasil no Mundial Sub-17 é conhecido; veja como foram os jogos das oitavas de final
Futebol Internacional18/11/2025
- Futebol Internacional
Jorge Jesus dá aval e Wesley deve ser negociado pelo Al-Nassr
Futebol Internacional18/11/2025
- Lance! Biz
Real Madrid mantém ‘título’ fora do campo pelo nono ano seguido
Lance! Biz18/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A partida entre as seleções é decisiva, já que o vencedor do duelo irá de forma direta à Copa do Mundo no ano seguinte. Antes da bola rolar, a Dinamarca possuía a vantagem do empate, já que somava 11 pontos, contra 13 da Escócia, porém, logo aos três minutos, McTominay aproveitou cruzamento de Ben Doak e marcou de bicicleta para dar a liderança provisória aos escoceses no Grupo C.
Veja o gol de Scott McTominay
Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo
Até agora, Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Alemanha, Holanda e Noruega já gartiram lugar no Mundial. Outras seleções tradicionais, como Espanha, Bélgica e Suíça, estão perto de assegurar a vaga.
Enquanto isso, Itália, Suécia, Albânia, Tchéquia, Romênia, Irlanda, Ucrânia e Irlanda do Norte já têm presença confirmada na repescagem continental, marcada para março de 2026, que distribuirá quatro lugares para a Copa.
Todas as seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Argentina (América do Sul)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Catar (Ásia)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Marrocos (África)
- Tunísia (África)
- Egito (África)
- Argélia (África)
- Gana (África)
- Cabo Verde (África)
- África do Sul (África)
- Costa do Marfim (África)
- Senegal (África)
- Inglaterra (Europa)
- França (Europa)
- Croácia (Europa)
- Portugal (Europa)
- Noruega (Europa)
- Alemanha (Europa)
- Holanda (Europa)
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias