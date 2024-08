Mbappé vai estrear pelo Real Madrid? Ancelotti esconde escalação para a Supercopa da UEFA

Kylian Mbappé pode fazer sua estreia pelo Real Madrid diante da Atalanta, pela Supercopa da Uefa (Foto: Sergei Gapon / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 06:00 • Varsóvia (POL)

O Real Madrid (Espanha), campeão da última Champions League, e a Atalanta (Itália), vencedora da última Europa League, se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 16h (hora de Brasília) pela Supercopa da Uefa, jogo que vale o primeiro título continental da temporada.

Além da disputa pela taça, outro fato faz as atenções do mundo se voltarem para este jogo: a provável estreia de Kylian Mbappé pelo clube espanhol. O astro francês está relacionado para a partida e a sua utilização no jogo depende apenas do técnico Carlo Ancelotti, que despistou sobre a escalação do atacante na decisão.

- Estamos bem e Kylian (Mbappé) também, ele está se adaptando bem e pode jogar desde o início, como todos os jogadores que estão aqui, mesmo com o pouco tempo (de preparação). Ele treinou bem, está focado e tem uma qualidade extraordinária.

A declaração, feita para despistar sobre a escalação do Real Madrid na partida, também serve como recado a Mbappé: o jogador não terá privilégios no clube, como confirmou o próprio Ancelotti em outro momento da coletiva.

- (O ambiente no vestiário) É muito saudável e limpo, graças aos jogadores que estiveram aqui como Dani (Carvajal), Nacho e Modric. Não existem príncipes ou reis, mas jogadores com qualidades diferentes que usam suas habilidades pelo bem do time - completou o técnico.

O brasileiro Endrick (esquerda) e Mbappé (direita) se divertem durante treino do Real Madrid (Foto: Sergei Gapon / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID X ATALANTA

SUPERCOPA DA UEFA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia

📺 Onde assistir: SBT, TNT Sports e MAX (streaming)

🟨 Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

🚩 Assistentes: Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI)

🖥️ VAR: Bastian Dankert (ALE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Mendy; Tchouameni, Valverde e Jude Bellingham; Vini Jr., Mbappé (Endrick) e Rodrygo.

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Musso; Djimsiti, Hien e Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson e Ruggeri; Lookman e De Ketelaere; Retegui.