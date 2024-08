Endrick e Mbappé ‘brincam’ em treino do Real Madrid e viralizam na web

Endrick e Mbappé riem durante treino do Real Madrid (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 18:07 • Varsóvia (POL)

Na véspera da partida que pode marcar a estreia oficial da dupla pelo Real Madrid, Kylian Mbappé e Endrick apareceram "brincando" um com o outro durante treino. Os merengues enfrentam a Atalanta, da Itália, nesta quarta-feira (14), pela Supercopa da Uefa, e o francês e o brasileiro estão relacionados para o duelo.

Em vídeo, Mbappé aparece apontando para Endrick, enquanto o jovem levanta as mãos em gesto de quem "não tem culpa". Ambos riem da situação antes de prosseguir o treino, no que parece uma atividade de "bobinho"; veja abaixo.

Endrick já disputou dois amistosos de pré-temporada com a camisa do Real. Contra o Milan, foi titular e atuou nos primeiros 45 minutos do duelo; diante do Barcelona, mais uma vez iniciou a partida, e esteve em campo por 67 minutos. O brasileiro ainda foi relacionado para o jogo contra o Chelsea, mas não teve oportunidade.

Por sua vez, o Mbappé não participou dos amistosos de preparação da equipe merengue. Após a disputa da Eurocopa, o francês ganhou um período maior de férias para se recuperar da fratura no nariz e se apresentou mais tarde ao clube, treinando pela primeira vez com elenco na última quinta-feira (8). . Assim, o confronto com a Atalanta pode ser a primeira vez que o ex-PSG entra em campo com a camisa madridista.

A Supercopa da Uefa é disputada entre os campeões de Champions League e Europa League da temporada anterior. Este ano, Real Madrid e Atalanta se enfrentam em Varsóvia, na Polônia, e a bola rola às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira (14).