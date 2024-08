Real Madrid terá desfalque de peso para a decisão da Supercopa da Uefa

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Publicada em 13/08/2024 - 17:25 • Varsóvia (POL)

O Real Madrid encara a Atalanta nesta quarta (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, pela decisão da Supercopa da Uefa. Para o jogo, Carlo Ancelotti, treinador dos Blancos, terá uma ausência de peso: o volante Eduardo Camavinga.

De acordo com a equipe de reportagem do portal Relevo, da Espanha, o volante francês saiu do gramado com uma lesão aparente. Após dividida com o compatriota Tchouaméni, Camavinga teria gritado de dor. No momento, o companheiro de meio de campo Luka Modric colocou as mãos na cabeça, em sinal de desespero.

Camavinga ao lado de Kylian Mbappé, companheiro de time no Real Madrid. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

Ele saiu do gramado irritado, mas sem mancar, conforme afirma o veículo espanhol. O departamento médico do Real Madrid está avaliando o caso, mas Camavinga não deve entrar em campo pela partida de quarta, contra a Atalanta. O jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio espanhola COPE confirmou a ausência.

O jornalista afirma que a lesão do volante é na perna esquerda e que ele fará exames na quinta-feira. A situação do francês não foi considerada grave nos exames iniciais.

Após o incidente, o companheiro de Real Madrid e da seleção francesa Tchouaméni se desculpou com o volante. Os Blancos enfrentam o time italiano no confronto que dá um pontapé inicial na temporada europeia.

