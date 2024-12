A premiação do Fifa The Best acontecerá nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar. A principal entidade do futebol premiará o melhor jogador do mundo em 2023-24, com Vini Jr, craque do Real Madrid, sendo um dos favoritos ao troféu.

Entretanto, não é só o astro merengue que representará o Brasil na cerimônia. Entre as 12 premiações do evento, há brasileiros presentes em brigas pelo posto de melhor treinador, jogador, seleção mundial e até torcedor indicados pela Fifa. Por isso, o Lance! separou a lista para você ficar por dentro de todos os representantes do país:

🔰 Confira a lista de brasileiros indicados a prêmios no Fifa The Best:

🏆 THE BEST FIFA MEN'S PLAYER (MELHOR JOGADOR DO MUNDO)

🔰 Vinícius Jr - Real Madrid

🏆 THE BEST FIFA WOMEN'S PLAYER (MELHOR JOGADORA DO MUNDO)

❌ Não há brasileiras.

🏆 THE BEST FIFA MEN'S GOALKEEPER (MELHOR GOLEIRO DO MUNDO)

🔰 Ederson - Manchester City

🏆 THE BEST FIFA WOMEN'S GOALKEEPER (MELHOR GOLEIRA DO MUNDO)

❌ Não há brasileiras.

🏆 THE BEST FIFA MEN'S COACH (MELHOR TÉCNICO DO FUTEBOL MASCULINO NO MUNDO)

❌ Não há brasileiros.

🏆 THE BEST' FIFA WOMEN'S COACH (MELHOR TÉCNICO DO FUTEBOL FEMININO NO MUNDO)

🔰 Arthur Elias - Corinthians/Brasil

🏆 PRÊMIO PUSKÁS (GOL MAIS BONITO DO FUTEBOL MASCULINO NO MUNDO)

❌ Não há brasileiros.

🏆 PRÊMIO MARTA (GOL MAIS BONITO DO FUTEBOL FEMININO NO MUNDO)

🔰 Marta - Brasil x Jamaica - 1 de junho de 2024

🏆 FIFA FAN AWARD (MELHOR MOMENTO DE UM FÃ NO MUNDO)

🔰 Guilherme Gandra (Torcedor mirim do Vasco com epidermólise bolhosa que acordou de um coma e conheceu seu ídolo, Gabriel Pec)

🏆 FIFA FAIR PLAY AWARD (MOMENTOS DE JOGO LIMPO NO MUNDO)

❌ Candidatos ainda não conhecidos.

🏆 FIFA MEN'S WORLD 11 (SELEÇÃO MASCULINA DO MUNDO)

🔰 Goleiro: Ederson (Manchester City)

🔰 Defensores: Bremer (Juventus), Dante (Nice), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Nino (Fluminense/Zenit)

🔰 Meio-campista: Ganso (Fluminense)

🔰 Atacantes: Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid)

🏆 FIFA WOMEN'S WORLD 11 (SELEÇÃO FEMININA DO MUNDO)

🔰 Goleira: Lorena (Grêmio)

🔰 Defensoras: Tarciane (Corinthians/Houston Dash) e Rafaelle (Orlando Pride)

🔰 Meio-campista: Gabi Portilho (Corinthians)

🔰 Atacantes: Adriana (Orlando Pride) e Kerolin (NC Courage)

Rostos conhecidos de clubes brasileiros também estão indicados à seleção masculina. Luis Suárez, que defendeu o Grêmio em 2023; Germán Cano, campeão da Libertadores pelo Fluminense; James Rodríguez, com passagem pelo São Paulo; e Thiago Almada, que levou o Botafogo também à Libertadores em 2024, brigarão por um lugar no 11 ideal do mundo.

A cerimônia organizada pela Fifa terá início às 14h (de Brasília) desta terça (17), e antecederá a final da Copa Intercontinental de 2024, a ser disputada entre Real Madrid e Pachuca, na quarta (18). Toda a comitiva merengue está em Doha, o que amplia a expectativa por uma premiação a Vini Jr.