Eliminado da Champions League, PSG atinge marca histórica na competição

Mbappé deixará o PSG sem ter conquistado uma taça de Champions pelo clube. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 18:31 • Paris (FRA)

O PSG deu adeus à Champions League nesta terça-feira (7). Após ser derrotado por 1 a 0 para o Borussia Dortmund no jogo de ida, o time de Luis Enrique voltou a ser derrotado pelo mesmo placar e ficou pelo caminho nas semifinais. O enredo dos jogos foi parecido e a equipe francesa encerrou sua participação na competição com uma marca histórica: o primeiro time a acertar quatro bolas trave em um mesmo jogo de mata-mata da Champions.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida de ida e volta tiveram histórias parecidas: apesar do Dortmund ter o controle do placar, sofreu muita pressão do PSG, que teve muita dificuldade para marcar gols. Na Alemanha, pelo primeiro jogo, foram 14 finalizações, sendo duas bolas no poste. Já na França, o ataque liderado por Mbappé chutou 30 vezes ao gol, mas com aproveitamento baixíssimo: apenas cinco foram na meta defendida por Kobel.

Mbappé contra o Borussia Dortmund. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

O recorde de quatro bolas na trave em um mesmo jogo traduz uma ineficiência ofensiva ainda mais gritante: desde a fase de grupos até a eliminação na semifinal, o PSG atingiu a trave em um total de 14 vezes. O time encerra a participação na Champions com 19 gols marcados, sendo oito deles anotados por Mbappé, e o sétimo melhor ataque geral do torneio.

O volume de finalizações nos dois duelos contra o Borussia não traduziu o que realmente foram as atuações ofensivas do PSG. O time de Luis Enrique, na verdade, careceu em criatividade e poder de decisão. Mbappé, de quem muito se esperava nos jogos, teve atuações interrompidas pela trave nas duas partidas e encerra sua passagem pelo PSG sem levantar o troféu da Champions League.

Com o 1 a 0 em Paris, o Borussia Dortmund garantiu vaga na decisão da Champions League, marcada para o dia 1 de junho, no Estádio de Wembley, na Inglaterra. O time de Edin Terzic espera o vencedor do duelo entre Real Madrid e Bayern, que ocorre na próxima quarta (8).

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!