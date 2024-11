Mbappé revela surpresa no Real Madrid e afasta polêmica envolvendo Vini Jr.

Autor do gol que abriu o placar da vitória do Real Madrid por 3 a 0 contra o Leganés, pela 14ª rodada de LA LIGA, Mbappé afastou toda e qualquer polêmica envolvendo sua relação com Vini Jr. Após o triunfo, o francês deu entrevista e afirmou ter uma ótima convivência com o companheiro de ataque, autor da assistência para o seu tento.

— Tenho uma relação muito boa com o Vini. Os melhores jogadores estão no Real Madrid e estamos prontos para vencer - afirmou o astro francês após o triunfo no Estádio Municipal de Butarque.

Mbappé revela surpresa no Real Madrid

A atuação de Mbappé foi uma resposta ao momento turbulento vivido pelo atleta na temporada: eram quatro jogos sem balançar as redes e as críticas já começavam a surgir entre a imprensa madrilenha. Com o gol marcado, o francês atingiu nove na temporada, além de duas assistências em 17 partidas disputadas.

Mbappé e Vini Jr. comemoram gol pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

O sinal de que o atacante pode estar se recuperando é uma ótima notícia para o Real Madrid, que encara um grande problema em 2024-25, a frequência de lesões. Por esta razão, Carlo Ancelotti tem sido obrigado a confiar em jovens jogadores revelados pelas categorias de base do clube, como foi o caso de Raúl Asencio, que tomou o lugar do brasileiro Éder Militão, fora de temporada, no miolo de zaga.

O jovem de 21 anos fez partida segura em Butarque, e assim como outros destaques provenientes do Real Madrid Castilla, foi elogiado pelo atacante francês, que treinou com a equipe B dos Blancos antes de retornar aos gramados após a Data Fifa:

— Estou surpreso porque não conhecia a qualidade dos jogadores do Castilla. Treinar estas semanas com os meninos do Castilla me fez muito bem. É bom para mim correr com eles, treinar... isso foi visto hoje, me sinto bem fisicamente.

