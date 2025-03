Mbappé pode atingir marca de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Kylian Mbappé pode atingir uma marca histórica de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid diante do Leganés, neste sábado (29). Com 31 gols marcados na temporada, o atacante está a dois tentos de igualar os números do português em sua primeira campanha na Espanha.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter feito uma grande marca, o chileno Iván Zamorano é o maior artilheiro do Real Madrid em sua primeira temporada com 37 gols marcados em 1992/1993. O francês, que ocupa a vice-artilharia da La Liga, pode bater o recorde do clube espanhol e se isolar na liderança.

Mbappé ainda tem pelo menos 16 jogos para alcançar a marca de maior artilheiro do Real Madrid em sua temporada de estreia e deixar Cristiano Ronaldo para trás. No entanto, o português já marcou 69 gols em 2014/2015, o que o campeão do mundo está muito longe de alcançar.

No entanto, o francês pode aumentar o número de jogos a fazer caso siga avançando na Champions League, Copa do Rei e no Mundial de Clubes. O jovem inicia bem sua trajetória na Espanha, onde tem contrato até junho de 2029 para escrever seu nome na história do clube merengue.

Com apenas 44 jogos, Mbappé é o 69º maior artilheiro da história do Real Madrid, que tem Cristiano Ronaldo (450) no topo da lista. No entanto, o ex-jogador do PSG está próximo de ultrapassar Jude Bellingham (34), Robinho (35), James Rodríguez (37) e Marcelo (38).