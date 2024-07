Mbappé imita Cristiano Ronaldo em apresentação no Real Madrid

(Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Novo reforço do Real Madrid, Kylian Mbappé foi apresentado aos torcedores merengues no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira (16). Na apresentação, o astro francês fez um gesto semelhante ao de Cristiano Ronaldo, em sua chegada ao clube em 2009.

No vídeo acima, o atacante de 25 anos celebra e utiliza a expressão '¡Hala Madrid!', uma forma famosa de incentivar e apoiar o clube espanhol, da mesma forma que a lenda portuguesa. O capitão da França já havia mostrado em outras ocasiões sua admiração e idolatria pelo artilheiro.

O vínculo entre as partes deve ter duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2029. No Real Madrid, Mbappé deve receber 15 milhões de euros anuais (R$ milhões na cotação atual), além de um bônus de assinatura dez vezes maior que o salário, dividido em cinco anos.

O craque da seleção francesa usará a camisa 9, que estava vaga desde a saída do ídolo e multicampeão, Karim Benzema, no verão europeu de 2023. No PSG, o jogador utilizava a camisa 7, enquanto no seu país, vestiu a 10.

