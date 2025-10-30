Filho do astro português, Cristiano Ronaldo Jr ganhou de presente um carro avaliado em R$ 1,65 milhão. Trata-se de uma Lamborghini Urus. Em suas redes sociais, o jovem jogador divulgou imagem do novo carro com a seguinte legenda: 'primeiro carro' .

O carro é um SUV de luxo que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos. Ainda com 15 anos, sem poder dirigir legalmente, o garoto vai aproveitar o novo "brinquedo" apenas no banco do passageiro. Na Arábia Saudita, a idade mínima para tirar a carteira de motorista é de 18 anos.

O carro divulgado por Cristianinho nas redes sociais não é a máquina mais nova da montadora italiana, o que reforça a ideia de que o veículo possa ser um presente vindo diretamente da coleção pessoal de seu pai. O craque português possui uma vasta coleção de automóveis altamente luxuosos, Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin.

Recentemente, Cristiano Jr foi convocado pela seleção portuguesa de futebol sub-16, o que demonstra a vontade do garoto em seguir os passos do pai. O jovem também joga pelas categorias de base do Al-Nassr, clube que CR7 defende atualmente.

Novo carro de Cristiano Ronaldo Jr. (Foto: Reprodução/Lamborghini)

CR7 eliminado da Copa do Rei Saudita

Desde que chegou no clube saudita, em 2023, CR7 ainda não conquistou nenhum título. Na última terça-feira (28), a equipe do craque madeirense foi eliminada da Copa do Rei Saudita, pelo Al-Ittihad, pelo placar de 2 a 1.

Mesmo com um desempenho coletivo inconsistente, o Al-Nassr começou a Saudi Pro League, liga nacional da Arábia Saudita, muito bem. Até agora, foram seis partidas no campeonato, com seis vitórias para os companheiros de CR7. Na última rodada da competição, inclusive, Cristiano marcou o seu 950° gol, com assistência de Wesley, ex-Corinthians.