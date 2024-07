Mbappé deve processar PSG por dívida de meio bilhão de reais

(Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 10:53 • Rio de Janeiro

Recém apresentado ao Real Madrid, Kylian Mbappé prepara processo contra o ex-clube, PSG, afim de recuperar os salários em dividida pela equipe da capital francesa. O atacante alega não ter recebido salários e bônus que chegam no valor de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões).

De acordo com apuração da 'ESPN', o time parisiense entende que o não pagamento é uma forma de recuperar o dinheiro de sua saída. No entanto, em comunicado em junho, a Liga Francesa informou que o Paris Saint-Germain deve pagar o atleta até o dia 30 de julho.

A saída do capitão da França no PSG foi repleta de drama. Ele revelou, no início deste ano, que o clube ameaçou mantê-lo de fora de uma excursão para a Ásia por não aceitar renovar na temporada 2022/23. Pouco tempo depois, jogador e direção entraram em acordo pela reintegração.

Jogador deixou o clube francês e foi anunciado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram @k.mbappe)

A mãe e agente do astro de 25 anos, Fayza Lamari, concedeu entrevista ao 'Le Parisien' após a apresentação do jogador em Madri. O novo camisa 9 assinou com os Blancos após a temporada em que a equipe espanhola conquistou o Campeonato Espanhol e a Champions League.

- Agora está nas mãos dos representantes de Kylian. Mas confio que o PSG vai fazer as coisas voltarem ao normal muito rapidamente. Acabamos de receber uma carta. As decisões serão tomadas. Às vezes, quando você se separa, você tem que decidir quem fica com a TV, quem fica com os móveis ou o carro. É onde estamos. Espero que tudo isso não manche tudo o que passamos, que não deixemos assim. - afirmou.

Mbappé deixou o Paris Saint-Germain em transferência gratuita, após rejeitar a oferta de extensão de sua permanência na França. O atacante é o maior artilheiro de todos os tempos do clube, com 255 gols marcados.