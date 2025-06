Mbappé desabafou após a derrota da França na semifinal da Nations League por 5 a 4 para a Espanha, nesta quinta-feira (5). O atacante projetou a Copa do Mundo de 2026, mas afirmou que há um "longo caminho" a ser percorrido pela equipe de Didier Deschamps.

- Tivemos um apagão de 10 minutos no primeiro e no segundo tempo, e sofremos dois gols em cada tempo. Isso é de alto nível, mas é encorajador. Temos um longo caminho a percorrer até a Copa do Mundo, temos que aprender lições. Não foi suficiente porque não vencemos, mas há uma melhora.

Apesar do resultado negativo, Mbappé vê pontos positivos da França contra a Espanha, mas não escondeu a frustração. Por conta da derrota, os Bleus encaram a Alemanha na disputa de 3º lugar da Nations League.

- Somos jogadores de alto nível. Eles (os zagueiros) fizeram o que podiam e ainda assim foram bem. Quando você sai sem vencer, sempre há pontos negativos, mas acho que nem tudo é negativo. Estamos chateados porque jogamos com vontade e queríamos reagir, mas perdemos. Estamos frustrados.

No confronto, Mbappé voltou a balançar as redes pela França após um jejum de sete partidas sem marcar gols. Com isso, o atacante do Real Madrid se aproximou da marca Thierry Henry, que é o segundo maior artilheiro do país com 51 gols.