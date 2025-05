Maxwell destrincha dificuldades do PSG e vê clube mais estruturado em busca da Champions

Contratado em janeiro de 2012 pelo PSG, Maxwell destrinchou as dificuldades no passado do PSG em busca da tão sonhada Champions League. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-lateral esquerdo também vê o clube mais estruturado às vésperas da final europeia diante da Inter de Milão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em 2011, o Paris Saint-Germain ganhou notoriedade mundial após o anúncio de que receberia investimentos do Catar. Maxwell viveu o início desse processo e deu detalhes dos bastidores para que os objetivos não tenham sido alcançados nos primeiros anos, que contou com uma grande entrada de dinheiro e contratações de jogadores renomados da época.

continua após a publicidade

- Nunca foi escondido esse desejo do PSG, desde que o Catar assumiu o clube, de ganhar a Champions e estar no cenário mais alto do futebol europeu. Nunca foi para a gente uma pressão explícita, mas sempre soubemos das ambições dos clubes. O que atrapalhou é que tudo existe um processo, e as pessoas achavam que com as primeiras contratações, as coisas fossem dar certo já de cara e serem campeões. Não existe isso. Não é segredo só contratar jogador. Tem que ter um processo de organização de clube, organização de elenco, metodologia. Com o clube mais estruturado e mais estável, você conquista resultados diferentes. Esse processo vem amadurecendo, passando por etapas importantes e que fizeram um projeto um pouco diferente, mais qualificado o suficiente pra chegar a essa tão sonhada final.

Maxwell entende que houve uma mudança na metodologia e filosofia do PSG ao longo dos anos e vê o clube como uma realidade entre as grandes potências europeias. O ex-lateral também citou a formação de base do Paris Saint-Germain como um dos exemplos dessa reestruturação em busca da Champions.

continua após a publicidade

- Muitas pessoas com ideias diferentes passaram pelo processo. O elenco foi sendo formado aos poucos. Só Marquinhos e Kimpembe estão há bastante tempo representando todas as gerações. Mas as ideias mudam e hoje o clube está bem mais estruturado, mais estável. Eles lançaram um centro de treinamento que é referência na Europa, isso dá uma estabilidade muito grande da formação aos trabalho na primeira equipe. Eles são competitivos. Mesmo que não ganhem, o PSG é uma realidade em ser competitivo e isso é um grande êxito também.

Com a classificação sobre o Arsenal, o PSG chega em sua segunda final de Champions League, mas ainda em busca do inédito título. Sem os grandes nomes, como Neymar, Messi e Mbappé de outrora, mas com um elenco competitivo e com a marca do técnico Luis Enrique.

Maxwell em jogo pelo PSG contra o Real Madrid pela Champions League (Foto: Gerard Julien/AFP)

Onde assistir PSG x Inter de Milão

PSG e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela grande final da Champions League. A partida acontece neste sábado (31), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY