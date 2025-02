Mateusão marca, e Shabab Al-Ahli avança às quartas da Copa da Ásia

Ex-Flamengo, Mateusão deixou sua marca na vitória do Shabab Al-Ahli por 4 a 3 sobre o Al Wehdat, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa da Ásia. Com isso, a equipe do brasileiro avançou às quartas de final em que encara o Sharjah FC.

Com o desempenho, Mateusão chegou a sete gols marcados nas últimas seis partidas com a camisa da equipe do Emirados Árabes Unidos. Na temporada, o centroavante já balançou as redes 12 vezes e é um dos responsáveis pela boa fase do Shabab Al-Ahli, que tem 23 jogos de invencibilidade.

Preservado no início da partida, Mateusão entrou no decorrer da partida e foi responsável pelo último gol do Shabab Al-Ahli. Após a vitória com direito a classificação, o atacante celebrou a boa fase e fez uma análise da partida da Copa da Ásia.

- Muito feliz por tudo que estamos vivendo. Pude entrar e marcar mais uma vez para ajudar a equipe a sair com essa classificação para as quartas de final da Champions, que é um dos nossos objetivos nessa temporada. Construímos um bom resultado na primeira partida, conseguimos ampliar aqui, mas acabamos desconcentrando por alguns minutos que deixou tudo embolado. Mas soubemos voltar ao jogo rapidamente, colocar a bola no chão e reconstruir o placar. Graças a Deus conquistamos essa vitória. Sabemos da sequência positiva que estamos tendo, são muitas vitórias seguidas e um longo tempo sem derrota. Isso é positivo, pois mostra nosso desempenho e é fruto de muito trabalho. Vamos tentar seguir assim o mais tempo possível.

O próximo compromisso de Mateusão com o Shabab Al-Ahli é contra o Al Urooba, no domingo (23/02), às 10h30 (horário de Brasília), pela Superliga dos Emirados. Na Copa da Ásia, a equipe volta a campo no início de março para enfrentar o vice-lider nacional.