Marco Reus se emociona ao falar do Borussia Dortmund: ‘Há coisas que valem mais do que se tivesse ganho 20 títulos’

Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 14:48 • Rio de Janeiro

Em entrevista no YouTube do Borussia Dortmund, Marco Reus falou sobre os momentos que viveu no clube alemão, e como sua jornada vestindo a camisa aurinegra teve momentos mais valiosos do que se tivesse ganho muitos títulos ao longo da carreira.

- Sinto que vivi aqui tudo o que é possível vivenciar. Nunca me defini com base em gols ou títulos, só queria ser um jogador incrível, um companheiro de equipe incrível que você também pode compartilhar sucessos com quem você pode se divertir - disse Marco Reus.

Mesmo derrotados para o Real Madrid, o meia de 35 anos ajudou os Prussianos a chegar à a primeira final da Champions League desde 2013, depois de quase 30 anos do primeiro título da equipe. Seu contrato se encerra em julho e estará livre no mercado para assinar com qualquer clube.

- Claro, no final das contas você também joga futebol para ganhar títulos, nem é preciso dizer, mas em retrospecto, quando você realmente pensa sobre isso, também significa muito que para o povo da região certos atributos valem mais que títulos, e eu acho que, não só na última partida, mas principalmente na última partida, seja a coreografia, seja eles cantando meu nome - acrescentou.

Com duas Copas da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha no currículo, Reus atuou pelo Borussia Dortmund em 430 jogos. com 170 gols marcados. Em jogos oficiais, ele é o maior artilheiro da história do clube e do Signal Iduna Park.

Acho que isso só me mostrou, tipo: você não pode ter feito muita coisa errada, você ainda deve se orgulhar de si mesmo, mesmo que não haja muitos títulos para mostrar isso, porque há outras coisas que são importantes para as pessoas também. E acho que isso vale mais do que se eu tivesse ganhado 20 títulos. Isso só deixa você ainda mais orgulhoso por ter conseguido o reconhecimento das pessoas aqui de uma maneira diferente - finalizou o alemão.