Fifa deve aceitar regra que vai revolucionar as cinco grandes ligas europeias; entenda

Gianni Infantino, Presidente da FIFA. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 14:03 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/06/2024 - 16:06

A Fifa pode impactar o futuro do futebol mundial com a implementação de uma nova regra. Segundo o portal francês L'équipe, a Fifa está inclinada a aceitar uma proposta de lei que autoriza partidas de ligas domésticas a serem disputadas em países estrangeiros. Em outras palavras, por exemplo, a mudança tornaria legal a realização de uma partida das cinco grandes ligas europeias no continente americano.

Nas últimas semanas, o assunto foi discutido nos tribunais de Nova York, e a Relevant Sports, empresa que organiza competições como a International Champions Cup, acionou a Fifa pelo direito de realizar partidas de competições domésticas em solo norte-americano.

Gianni Infantino, Presidente da Fifa, pode aceitar proposta da Relevant Sports. (Foto: Franck Fife/AFP)

Segundo o veículo francês, fontes próximas à entidade internacional afirmaram que a Fifa deve aceitar a proposta para que as ligas possam ter o direito de disputar ao menos uma partida fora de seus países de origem. Associações como La Liga, da Espanha, Bundesliga, da Alemanha, e Serie A, da Itália, têm o desejo de expandirem as marcas com jogos no exterior.

Na Inglaterra, entretanto, a Premier League se mostra um pouco mais relutante à ideia, apesar de onze dos 20 clubes da liga serem presididos por donos ou grupos estadunidenses. Tom Werner, presidente do Liverpool, por exemplo, se mostrou entusiasmado com a ideia, mas ainda esbarra na desaprovação do grupo de proprietários e da própria torcida. O dirigente expressou o seu lado na discussão em uma entrevista ao jornal Financial Times. Confira:

"Estou determinado a que um dia um jogo da Premier League seja disputado em Nova Iorque. Tenho até a ideia meio maluca de jogar um dia em Tóquio, algumas horas depois em Los Angeles, algumas horas depois no Rio, algumas horas depois em Riade, e garantir que seja um dia onde o futebol, onde a Premier League, é comemorada."

A expansão das grandes ligas por meio de partidas realizadas no exterior já é uma realidade em outros esportes. A NFL, liga de futebol americano, disputa partidas internacionalmente desde 2005. Neste ano, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentarão na Neo Química Arena, estádio do Coritnthians, no dia 6 de setembro.

