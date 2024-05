Marco Reus alcança recorde e encanta torcedores em atuação mágica; veja as reações

(Foto: Reprodução / Borussia Dortmund)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 12:43 • Dortmund (ALE)

Após anunciar que sairia do Borussia Dortmund ao fim da temporada, Marco Reus mexeu com o coração dos torcedores na web, participando de 3 gols na goleada em 5 a 1 sobre o Augsburg, pela Bundesliga, e jogando sua penúltima partida no Signal Iduna Park. A despedida do atleta na Muralha Amarela será no dia 18 de maio, contra o Darmstadt.

O meia de 34 anos e 339 dias é o jogador mais velho a participar de mais de 3 gols em uma partida da Bundesliga desde Franck Ribéry, em março de 2019. Além disso, o alemão é o líder em gols e participações em gols dos aurinegros na competição desde a edição 2015/16.

