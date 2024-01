Neste domingo (14), às 13h30 (horário de Brasília), o Manchester United recebe o Tottenham no Old Trafford, em Manchester (ING), em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League. Os Red Devils fazem um campeonato pouco convincente e ocupam apenas a nona colocação da tabela, com 31 pontos; já os Spurs tiveram um início positivo e chegaram a liderar a liga, mas caíram para o quinto lugar, com 39. O jogo será transmitido pelo Star+.