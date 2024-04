(Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 20:00 • Manchester (ING)

Manchester United e Liverpool se enfrentam pela 32ª rodada da Premier League, neste domingo (7), às 11h30 (hora de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (Inglaterra), com transmissão da ESPN e Star+. O jogo marca o derby do noroeste inglês e a reta final do campeonato.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United x Liverpool

Premier League - 32ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 07/04/2024, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (Inglaterra)

📺 Onde assistir: ESPN (TV paga) Star+ (serviço de streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

Onana; Wan-Bissaka, Harry Maguire, Kambwala, Diogo Dalot; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)

Kelleher; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Wataru Endo e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

