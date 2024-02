Apesar do desejo do clube em contar com Zidane na próxima temporada, a contratação do técnico não é fácil. Isso porque o tricampeão da Champions League não demonstrou, até o momento, interesse de retornar à beira dos gramados. Recentemente, o francês deixou as portas abertas para trabalhar na Itália, mas não deu nenhum indício de que assumiria algum clube em breve.