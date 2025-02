Vini Jr, do Real Madrid, foi recriado pelo artista Víctor Navarro Granero como um "ninot", boneco típico da região de Valência, na Espanha. Na obra, o brasileiro segura um troféu inustiado nas mãos: um cocô dourado. Dessa maneira, o espanhol foi xingado por torcedores nas redes sociais, incluindo ameaças de morte.

Com quase dois metros de altura, a estátua de Vini Jr faz parte de uma coleção de sete peças criadas pelo artista espanhol para as Fallas de Valência, a festa mais tradicional da região espanhola. O atacante aparece vestindo uma camisa formada pela metade Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Além do boneco, a obra vem acompanhada por uma placa que diz: "Vini Jr está regando o jardim com seu choro, o Real Madrid quer animá-lo e lhe entrega o Cagalló d'Or (cocô de ouro, em tradução livre)".

Resposta do artista

Víctor, artista espanhol de 46 anos, se defendeu das críticas que está recebendo dos fãs do jogador nas redes sociais.

— Estou surpreso com o que está acontecendo. A festa de Valência é justamente isso, brincar, satirizar sem intenção de ofender ou menosprezar alguém. Recebi tantas ameaças e palavras horríveis que tive que colocar todas as minhas redes sociais em modo privado. As pessoas perdem o respeito na internet e acham que podem dizer o que querem através das redes — disse Víctor.

—A sátira em si não é diretamente ao jogador, e sim ao Real Madrid, que fez o maior alarde dizendo que ele ganharia a Bola de Ouro no ano passado e, ao ver que Vinicius não seria o vencedor, o clube decidiu não ir à entrega do prêmio. O ninot do atacante é realmente uma brincadeira pela birra do time merengue — completou o responsável pela obra abaixo ⬇️

Boneco de Vini Jr feito por Víctor Granero (Foto: Reprodução)

