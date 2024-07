Manchester United contrata peça fundamental em transferência de Haaland

(Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 14:44 • Rio de Janeiro

As contratações nos bastidores do Manchester United já tomaram rumo. Na busca de um novo diretor de recrutamento, o clube inglês anuncia Christopher Vivell nesta quinta-feira (4), que foi responsável pela transferência de Haaland ao RB Salzsburg.

Christopher Vivell teve passagens pelo Hoffeinheim como analista e olheiro, pelo Salzsburg, onde trouxe o artilheiro norueguês, além de Leipzig e Chelsea. Agora com um novo desafio, o diretor passará pela reconstrução de um dos maiores clubes de todos os tempos.

Segundo Gary Nevill, ídolo e lenda histórica dos Red Devils, o clube de Old Trafford se tornou um 'cemitério de jogadores' nos últimos anos, visto que, mesmo anunciando contratações de altíssimo calibre, acabavam não rendendo o esperado. No entanto, a renovação na área de recrutamento é essencial.

Histórico do recrutador do Manchester United

Além de Haaland, Christopher Vivell foi responsável pela contratação de diversos nomes da elite do futebol: Gvardiol, do Manchester City, Szoboszlai, do Liverpool, Sesko, do Leipzig, e Adeyemi, do Salzsburg são alguns exemplos do forte histórico de achados do ex-jogador.

No mesmo dia do anúncio, o Manchester United renovou o contrato do técnico Erik ten Hag até junho de 2026, mesmo contestado com os resultados ruins do time inglês. Ele chegou perto de ser demitido e o antigo acordo ia até 2025, com opção de prorrogação por mais uma temporada.