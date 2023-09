O Brest está, neste momento, em 2º lugar no Campeonato Francês. O time soma 10 pontos conquistados em 5 jogos, com 7 gols marcados e 6 gols sofridos. Além disso, conta com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A sua maior vitória aconteceu contra o Reims, quando ganhou por 1 x 2, em 17/09/2023, ao jogar fora. Já a derrota foi contra o Olympique Marseille, quando perdeu por 2 x 0, em 26/08/2023, ao jogar fora de casa. Atuando como mandante na competição, o Brest está em boa forma. Tem uma média de 2 pontos por jogo em casa, o que faz do time o 8º colocado da Ligue 1 ao jogar em seus domínios na temporada até o momento. Em 2 jogos em casa, venceu 1 deles, contra o Lens.