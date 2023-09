Invicta na temporada, a Juventus busca a terceira vitória seguida e a quarta em três jogos oficiais no ano. Além disso, tem a oportunidade de assumir a liderança da Serie A em caso de tropeço da Inter de Milão. Os comandados por Massimiliano Allegri conseguiram uma boa apresentação na vitória contra a Lazio. Com isso, o treinador pode manter a escalação titular. Weston McKennie foi utilizado pelos lados do campo e demonstrou bom desempenho. No ataque, Vlahovic e Chiesa estão em ótima forma e seguem no time principal.