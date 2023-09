SEGUINDO MOTIVADOS

A equipe do Manchester City fez história em 2022-23. Guardiola e seu esquadrão ergueram de uma vez só a Champions League, a FA Cup e a Premier League, em temporada fantástica do artilheiro Erling Haaland. Para a temporada atual, a tendência é a repetição da dose: o time segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês, venceu a Supercopa da Europa nos pênaltis sobre o Sevilla e vendeu caro a queda na Community Shield, perdendo para o rival Arsenal.